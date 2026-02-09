Aguas de Oro - Capítulo 100: La dura respuesta de Ayelén a Braulio
En este capítulo de Aguas de Oro, Paz (Magdalena Müller) pone en marcha su plan para lograr que Miguel (Nicolás Oyarzún) se vaya de El Álamo.
La joven le consigue al periodista una oferta laboral imposible de rechazar en el extremo sur del país, con el objetivo de evitar que descubra que Laura (Josefina Fiebelkorn) está embarazada.
Por otro lado, Mariana (Paola Volpato) enfrenta a Carlos (Álvaro Rudolphy) y le lanza una dura amenaza relacionada con las tierras y el futuro de su divorcio.
La dura respuesta de Ayelén a Braulio
Además, Braulio (Andrew Bargsted) le revela a Ayelén (Vivianne Dietz) que se irá a Chiloé con su familia y le pregunta si estaría dispuesta a acompañarlo.
Con firmeza, la masajista le responde que no dejará El Álamo, ya que no está dispuesta a convertirse en una prófuga de la justicia y quiere permanecer junto a su familia mientras enfrentan la disputa por las tierras.
