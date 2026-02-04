Laura pensará en irse de El Álamo en el capítulo 99 de Aguas de Oro

04 feb. 2026 - 22:18 hrs.

En el avance del capítulo 99 de Aguas de Oro, Ayelén (Vivianne Dietz) se llevará una desagradable sorpresa al llegar a su lugar de trabajo.

La masajista encontrará a Ney (Javiera Hernández) en evidente estado de ebriedad, consumiendo pisco sour en pleno horario laboral.

Por otro lado, Karla (Carolina Arregui) le dirá a Carlos (Álvaro Rudolphy) que acepta su propuesta de mantener un romance en secreto.

Aguas de Oro / Mega

Laura pensará en irse de El Álamo

Además, Laura (Josefina Fiebelkorn) le revelará a Paz (Magdalena Müller) que está considerando irse de El Álamo para evitar que Miguel (Nicolás Oyarzún) se entere de su embarazo.

La noticia no caerá nada bien en Paz, quien le confesará que tiene un plan para lograr que sea el periodista quien termine abandonando el pueblo.