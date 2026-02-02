Aguas de Oro - Capítulo 96: La relación de Karla y Carlos sale a la luz
En este capítulo de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) intenta convencer a Paz (Magdalena Müller) y a Lautaro (Francisco Puelles) de que no mantiene un vínculo secreto con Carlos (Álvaro Rudolphy).
Sin embargo, la trabajadora del hotel no logra creer en sus palabras y arremete con duros calificativos contra la chofer, acusándola de entrometerse en el matrimonio de su padre.
Minutos más tarde, Paz se reúne con Laura (Josefina Fiebelkorn) para contarle lo ocurrido, dejando al descubierto esta relación secreta.
Carlos conoce la razón del abandono de su padre biológico
Además, Carlos continúa su emotiva conversación con Victoria (Loreto Valenzuela) en torno a su padre biológico.
Durante la charla, la mujer le revela a su hijo el verdadero motivo por el cual su padre biológico lo abandonó antes de que naciera, marcando un momento clave en su historia personal.
