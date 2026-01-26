Logo Mega

Aguas de Oro - Capítulo 92: La jugada de Mariana contra Carlos

  • Por Mega

En este capítulo de Aguas de OroMariana (Paola Volpato) no tolera las mentiras de Karla (Carolina Arregui) y le deja en claro que conoce todos los detalles de su encuentro con Carlos (Álvaro Rudolphy), situación que da paso a una tensa discusión entre ambas.

Por otro lado, Franklin (Francisco Ossa) le explica a Miguel (Nicolás Oyarzún) los motivos por los cuales Laura (Josefina Fiebelkorn) podría estar embarazada.

Esta revelación deja al periodista visiblemente preocupado, quien más tarde se acerca a su expareja con la esperanza de que ella le confirme la noticia.

Aguas de Oro / Mega

La jugada de Mariana contra Carlos

Además, Mariana realiza una denuncia anónima ante un medio de comunicación en contra de Carlos, acusándolo de haber abandonado a su familia y exponiéndolo públicamente.

Horas después, el alcalde recibe a una gran cantidad de periodistas en su oficina, quienes llegan con el objetivo de cubrir la polémica noticia que comienza a sacudir su imagen pública.

