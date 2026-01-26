Aguas de Oro - Capítulo 92: La jugada de Mariana contra Carlos
En este capítulo de Aguas de Oro, Mariana (Paola Volpato) no tolera las mentiras de Karla (Carolina Arregui) y le deja en claro que conoce todos los detalles de su encuentro con Carlos (Álvaro Rudolphy), situación que da paso a una tensa discusión entre ambas.
Por otro lado, Franklin (Francisco Ossa) le explica a Miguel (Nicolás Oyarzún) los motivos por los cuales Laura (Josefina Fiebelkorn) podría estar embarazada.
Esta revelación deja al periodista visiblemente preocupado, quien más tarde se acerca a su expareja con la esperanza de que ella le confirme la noticia.
La jugada de Mariana contra Carlos
Además, Mariana realiza una denuncia anónima ante un medio de comunicación en contra de Carlos, acusándolo de haber abandonado a su familia y exponiéndolo públicamente.
Horas después, el alcalde recibe a una gran cantidad de periodistas en su oficina, quienes llegan con el objetivo de cubrir la polémica noticia que comienza a sacudir su imagen pública.Ve el capítulo en
