Aguas de Oro - Capítulo 108: Victoria le revela a Carlos que su padre está vivo
En este capítulo de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) se entera que el reportaje sobre los pozones mágicos será publicado al día siguiente, por lo que sabe que debe actuar cuanto antes.
Por otro lado, Braulio (Andrew Bargsted) enfrenta un intenso cara a cara con Ángel (José Antonio Raffo) tras descubrir que aún siente interés por Ayelén (Vivianne Dietz).
Consumido por la rabia, el trabajador de los pozones le exige al joven que se aleje de su pareja, advirtiéndole que, de lo contrario, recurrirá a la violencia.
Victoria le revela a Carlos que su padre está vivo
Además, Carlos se reúne a solas con Victoria (Loreto Valenzuela) para confesarle que planea escapar a Argentina, mientras hace creer a los demás que viajará a Santiago.
Al notar que su hijo está decidido a irse, la matriarca aprovecha la instancia para revelarle que su padre biológico está vivo.
