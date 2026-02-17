Aguas de Oro - Capítulo 105: Ayelén le revela la verdad a Karla sobre los pozones
En este capítulo de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) le hace un significativo regalo a Remigio (Claudio Arredondo) como gesto de arrepentimiento por el daño que le causó a su familia.
Por otro lado, Laura (Josefina Fiebelkorn) decide contarle a Miguel (Nicolás Oyarzún) la verdad sobre su embarazo.
Sin embargo, al llegar a la casa de Franklin (Francisco Ossa), la joven se entera de que el periodista ya se fue de El Álamo para comenzar una nueva vida en la zona austral del país.
Ayelén le revela la verdad a Karla sobre los pozones
Además, Ayelén (Vivianne Dietz) se da cuenta que Karla (Carolina Arregui) está profundamente ilusionada con las supuestas propiedades rejuvenecedoras de los pozones mágicos, por lo que decide confesarle que todo se trata de una farsa.
Junto con ello, la joven le revela que Carlos estuvo detrás de toda la mentira, dejando a la chofer completamente en shock.
