Aguas de Oro - Capítulo 101: La advertencia de Franklin a Mariana

10 feb. 2026 - 22:13 hrs.

En este capítulo de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) le deja en claro a Laura (Josefina Fiebelkorn) que no está dispuesto a autodenunciarse por la estafa de los pozones mágicos.

Tras esto, el alcalde le confiesa que sus sentimientos hacia Karla (Carolina Arregui) son reales, una situación que, según él, lo ha llevado a mejorar como persona.

Por otro lado, Braulio (Andrew Bargsted) le revela a su familia que no se irá de El Álamo, ya que no está dispuesto a alejarse de Ayelén (Vivianne Dietz).

Aguas de Oro / Mega

La advertencia de Franklin a Mariana

Además, Mariana (Paola Volpato) comienza a planificar su futuro soñado con Franklin (Francisco Ossa), con la idea de vivir juntos.

Sin embargo, el doctor le advierte que todos esos planes podrían venirse abajo si no decide denunciar a Carlos por la estafa de los pozones mágicos.