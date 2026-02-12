Karla se enterará que los pozones mágicos son una estafa: Mira un impactante adelanto de Aguas de Oro

12 feb. 2026 - 10:40 hrs.

Grandes revelaciones marcarán las próximas entregas de Aguas de Oro, la teleserie vespertina de Mega.

En los siguientes episodios, Ayelén (Vivianne Dietz) le confesará a Karla (Carolina Arregui) que las supuestas propiedades mágicas de los pozones no son más que una mentira orquestada por Carlos (Álvaro Rudolphy).

"Las aguas de oro no son na’ milagrosas. Es una mentira que inventó el alcalde y la señora Mariana", le dirá la joven, dejando a su madre completamente en shock.

Aguas de Oro / Mega

Afectada por esta revelación, Karla irá en busca de Carlos y lo enfrentará sin rodeos: "Ya lo supe todo. Todo este asuntito de los pozones de aguas de oro milagrosos es una estafa tuya. Y lo peor de todo es que yo me enamoré de un mentiroso, de un ladrón, de un corrupto".

Miguel se enterará que Laura está embarazada

Por su parte, Laura (Josefina Fiebelkorn) decidirá romper su silencio y le contará la verdad a Miguel (Nicolás Oyarzún) sobre su embarazo.

"Lo que te tengo que decir es muy importante y necesitaba decírtelo antes de que te fueras. Es que estoy embarazada", expresará la trabajadora del hotel, dejando al periodista completamente atónito.

Todo sobre Aguas de Oro