Miguel descubrirá el secreto de Laura en el capítulo 102 de Aguas de Oro

10 feb. 2026 - 22:19 hrs. | Act. 11 feb. 2026 - 00:51 hrs.

En el avance del capítulo 102 de Aguas de Oro, Braulio (Andrew Bargsted) le revelará a Ayelén (Vivianne Dietz) que decidió quedarse en El Álamo, una determinación que irá en contra de los planes de su familia.

Por otro lado, Carola (Constanza Araya) y Remigio (Claudio Arredondo) prepararán sus cartas de renuncia mientras continúan trabajando en el municipio.

Para su mala fortuna, en medio de ese momento aparecerá Enriqueta (Jacqueline Boudon), quien escuchará atentamente sus planes.

Aguas de Oro / Mega

Miguel descubrirá el secreto de Laura

Además, Miguel (Nicolás Oyarzún) le comentará a Laura (Josefina Fiebelkorn) que recibió una oferta para trabajar en un hotel.

Durante la conversación, la joven revelará un detalle que no había sido mencionado por el periodista, lo que despertará sus sospechas y lo llevará a pensar que la mujer que ama podría estar directamente involucrada en la propuesta laboral.