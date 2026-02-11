Miguel recibirá una propuesta para vender su investigación en el capítulo 103 de Aguas de Oro

11 feb. 2026 - 22:18 hrs.

En el avance del capítulo 103 de Aguas de Oro, Miguel (Nicolás Oyarzún) se dará por vencido en su lucha contra Carlos (Álvaro Rudolphy).

Franklin (Francisco Ossa) intentará convencer al periodista de que aún no todo está perdido; sin embargo, Miguel no tendrá ánimo para continuar.

Por otro lado, Salomé (Ingrid Cruz) sorprenderá a Alamiro (Roberto Farías) con una inesperada propuesta de matrimonio a través de una videollamada.

Aguas de Oro / Mega

Miguel recibirá una propuesta para vender su investigación

Además, Miguel recibirá una sorpresiva llamada de Olivia (Nathalia Aragonese), su exjefa.

Durante la conversación, Olivia le propondrá comprar su investigación sobre el caso de corrupción de Carlos (Álvaro Rudolphy), asegurándole que está dispuesta a pagar lo que sea necesario por obtenerla.