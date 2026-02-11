Aguas de Oro - Capítulo 102: Laura rompe el corazón de Miguel

11 feb. 2026 - 22:09 hrs.

En este capítulo de Aguas de Oro, Braulio (Andrew Bargsted) le revela a Ayelén (Vivianne Dietz) que decide quedarse en El Álamo, sin importar las consecuencias que eso pueda traer.

Por otro lado, Karla (Carolina Arregui) y Carlos (Álvaro Rudolphy) llegan a Santiago para concretar el trámite de cesión de tierras.

Durante el proceso, ambos se llevan una gran sorpresa al descubrir un antecedente inesperado sobre la línea divisoria que define la propiedad de los terrenos.

Aguas de Oro / Mega

Laura rompe el corazón de Miguel

Además, Miguel (Nicolás Oyarzún) descubre que Laura (Josefina Fiebelkorn) estaba al tanto de la oferta laboral que recibió en un hotel fuera de El Álamo, por lo que le exige explicaciones.

Ante la presión, la joven se desespera y, en un intento por alejarlo del pueblo, le asegura al periodista que no lo ama, rompiéndole el corazón.