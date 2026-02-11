Aguas de Oro - Capítulo 102: Laura rompe el corazón de Miguel
En este capítulo de Aguas de Oro, Braulio (Andrew Bargsted) le revela a Ayelén (Vivianne Dietz) que decide quedarse en El Álamo, sin importar las consecuencias que eso pueda traer.
Por otro lado, Karla (Carolina Arregui) y Carlos (Álvaro Rudolphy) llegan a Santiago para concretar el trámite de cesión de tierras.
Durante el proceso, ambos se llevan una gran sorpresa al descubrir un antecedente inesperado sobre la línea divisoria que define la propiedad de los terrenos.
Laura rompe el corazón de Miguel
Además, Miguel (Nicolás Oyarzún) descubre que Laura (Josefina Fiebelkorn) estaba al tanto de la oferta laboral que recibió en un hotel fuera de El Álamo, por lo que le exige explicaciones.
Ante la presión, la joven se desespera y, en un intento por alejarlo del pueblo, le asegura al periodista que no lo ama, rompiéndole el corazón.Ve el capítulo en
Más Capítulos
-
Aguas de Oro - Capítulo 101: La advertencia de Franklin a Mariana
-
Aguas de Oro - Capítulo 100: La dura respuesta de Ayelén a Braulio
-
Aguas de Oro - Capítulo 99: El incómodo consejo de Franklin a Karla
-
Aguas de Oro - Capítulo 98: Paz recrimina a Karla por arruinar a su familia
-
Aguas de Oro - Capítulo 97: Karla revela que recuperaron sus tierras
-
Aguas de Oro - Capítulo 96: La relación de Karla y Carlos sale a la luz