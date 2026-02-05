Aguas de Oro - Capítulo 99: El incómodo consejo de Franklin a Karla

05 feb. 2026 - 22:13 hrs.

En este capítulo de Aguas de Oro, Lautaro (Francisco Puelles) intenta explicarle a Paz (Magdalena Müller) que Karla (Carolina Arregui) no fue la responsable del quiebre amoroso entre sus padres.

Sin embargo, la trabajadora del hotel no logra contener la rabia y le deja en claro al joven que su relación amorosa ha llegado a su fin.

Por su parte, Karla sorprende a Carlos (Álvaro Rudolphy) al confesarle que está dispuesta a mantener un romance en secreto.

Aguas de Oro / Mega

El incómodo consejo de Franklin a Karla

Finalmente, Franklin (Francisco Ossa) se reúne con Karla para entregarle un consejo que resulta especialmente incómodo.

Sin entrar en mayores detalles, el doctor le advierte a la chofer que debe alejarse de Carlos, asegurando que no es la persona que aparenta ser.