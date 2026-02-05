Aguas de Oro - Capítulo 99: El incómodo consejo de Franklin a Karla
En este capítulo de Aguas de Oro, Lautaro (Francisco Puelles) intenta explicarle a Paz (Magdalena Müller) que Karla (Carolina Arregui) no fue la responsable del quiebre amoroso entre sus padres.
Sin embargo, la trabajadora del hotel no logra contener la rabia y le deja en claro al joven que su relación amorosa ha llegado a su fin.
Por su parte, Karla sorprende a Carlos (Álvaro Rudolphy) al confesarle que está dispuesta a mantener un romance en secreto.
El incómodo consejo de Franklin a Karla
Finalmente, Franklin (Francisco Ossa) se reúne con Karla para entregarle un consejo que resulta especialmente incómodo.
Sin entrar en mayores detalles, el doctor le advierte a la chofer que debe alejarse de Carlos, asegurando que no es la persona que aparenta ser.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Capítulos
-
Aguas de Oro - Capítulo 98: Paz recrimina a Karla por arruinar a su familia
-
Aguas de Oro - Capítulo 97: Karla revela que recuperaron sus tierras
-
Aguas de Oro - Capítulo 96: La relación de Karla y Carlos sale a la luz
-
Aguas de Oro - Capítulo 95: Carlos quiere saber más sobre su verdadero padre
-
Aguas de Oro - Capítulo 94: Braulio le propone a Ayelén irse de El Álamo
-
Aguas de Oro - Capítulo 93: Mariana salva a Carlos