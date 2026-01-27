Aguas de Oro - Capítulo 93: Mariana salva a Carlos
En este capítulo de Aguas de Oro, Mariana (Paola Volpato) avanza con la segunda etapa de su plan para recuperar a Carlos (Álvaro Rudolphy).
La dueña del hotel sale en defensa pública del alcalde ante los medios de comunicación, desmintiendo las acusaciones sobre un supuesto abandono de su familia, un rumor que ella misma se encargó de instalar.
Por otro lado, Laura (Josefina Fiebelkorn) se acerca a Miguel (Nicolás Oyarzún) y lo enfrenta directamente, preguntándole si fue él quien filtró la información sobre el presunto abandono de Carlos.
La difícil situación de Ayelén
Además, Paz (Magdalena Müller) le revela a Ayelén (Vivianne Dietz) que la dueña del mall chino pagó cinco sesiones de masajes para tratar a Ángel (José Antonio Raffo).
La noticia deja visiblemente incómoda a la masajista, quien le confiesa a su jefa que Ángel es su expareja y que su quiebre ocurrió en muy malos términos.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Capítulos
-
Aguas de Oro - Capítulo 92: La jugada de Mariana contra Carlos
-
Aguas de Oro - Capítulo 91: La tensa conversación entre Lautaro y Karla
-
Aguas de Oro - Capítulo 90: La dolorosa confesión de Carlos a Mariana
-
Aguas de Oro - Capítulo 89: Mariana pone en aprietos a Karla
-
Aguas de Oro - Capítulo 88: El triste desahogo de Carlos
-
Aguas de Oro - Capítulo 87: Victoria le revela la verdad a Carlos sobre su padre