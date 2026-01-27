Aguas de Oro - Capítulo 93: Mariana salva a Carlos

27 en. 2026 - 22:10 hrs.

En este capítulo de Aguas de Oro, Mariana (Paola Volpato) avanza con la segunda etapa de su plan para recuperar a Carlos (Álvaro Rudolphy).

La dueña del hotel sale en defensa pública del alcalde ante los medios de comunicación, desmintiendo las acusaciones sobre un supuesto abandono de su familia, un rumor que ella misma se encargó de instalar.

Por otro lado, Laura (Josefina Fiebelkorn) se acerca a Miguel (Nicolás Oyarzún) y lo enfrenta directamente, preguntándole si fue él quien filtró la información sobre el presunto abandono de Carlos.

La difícil situación de Ayelén

Además, Paz (Magdalena Müller) le revela a Ayelén (Vivianne Dietz) que la dueña del mall chino pagó cinco sesiones de masajes para tratar a Ángel (José Antonio Raffo).

La noticia deja visiblemente incómoda a la masajista, quien le confiesa a su jefa que Ángel es su expareja y que su quiebre ocurrió en muy malos términos.