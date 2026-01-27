Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Aguas de Oro - Capítulo 93: Mariana salva a Carlos

  • Por Mega

En este capítulo de Aguas de OroMariana (Paola Volpato) avanza con la segunda etapa de su plan para recuperar a Carlos (Álvaro Rudolphy).

La dueña del hotel sale en defensa pública del alcalde ante los medios de comunicación, desmintiendo las acusaciones sobre un supuesto abandono de su familia, un rumor que ella misma se encargó de instalar.

Lo más visto de Aguas de Oro

Por otro lado, Laura (Josefina Fiebelkorn) se acerca a Miguel (Nicolás Oyarzún) y lo enfrenta directamente, preguntándole si fue él quien filtró la información sobre el presunto abandono de Carlos.

Aguas de Oro / Mega

La difícil situación de Ayelén

Además, Paz (Magdalena Müller) le revela a Ayelén (Vivianne Dietz) que la dueña del mall chino pagó cinco sesiones de masajes para tratar a Ángel (José Antonio Raffo).

Ir a la siguiente nota

La noticia deja visiblemente incómoda a la masajista, quien le confiesa a su jefa que Ángel es su expareja y que su quiebre ocurrió en muy malos términos.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Capítulos