Aguas de Oro - Capítulo 107: La difícil pregunta de Miguel a Laura
En este capítulo de Aguas de Oro, Victoria (Loreto Valenzuela) queda desconcertada tras comunicarse con el padre de Carlos (Álvaro Rudolphy), quien se emociona al reconocer su voz.
Por otro lado, Miguel (Nicolás Oyarzún) le advierte a Carlos que la verdad sobre los pozones mágicos podría salir pronto a la luz, luego de sufrir el robo de su computador, donde guardaba toda su investigación.
Ante este escenario, el alcalde se reúne con la familia Soto-Pereira para pedirles que abandonen cuanto antes El Álamo.
La difícil pregunta de Miguel a Laura
Además, Miguel (Nicolás Oyarzún) le confiesa a Laura (Josefina Fiebelkorn) que está dispuesto a quedarse en El Álamo tras enterarse de su embarazo.
Acto seguido, el periodista deja a la mujer que ama contra la espada y la pared al preguntarle directamente si quiere que permanezca en el pueblo junto a ella.
