Mariana pensará en denunciar a Carlos en el capítulo 108 de Aguas de Oro

02 mar. 2026 - 22:21 hrs.

En el avance del capítulo 108 de Aguas de Oro, Mariana (Paola Volpato) pensará en denunciar a Carlos (Álvaro Rudolphy) ante las autoridades.

La dueña del hotel le consultará a Franklin (Francisco Ossa) si podría obtener algún beneficio en caso de concretar esa decisión.

Por otro lado, Miguel (Nicolás Oyarzún) se enterará de que su reportaje sobre la corrupción en El Álamo será publicado al día siguiente.

Aguas de Oro / Mega

Braulio amenazará a Ángel por Ayelén

Además, Braulio (Andrew Bargsted) protagonizará un intenso cara a cara con Ángel (José Antonio Raffo) tras descubrir que aún mantiene interés por Ayelén (Vivianne Dietz).

El trabajador de los pozones le exigirá que se aleje de su pareja y le advertirá que, de no hacerlo, está dispuesto a llegar a los golpes.