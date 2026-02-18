Victoria se contactará con el padre de Carlos en el capítulo 107 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 107 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) enfrentará con duros términos a Aurora (Claudia Pérez) tras enterarse de la verdad detrás de los pozones mágicos.
Por otro lado, Miguel (Nicolás Oyarzún) le informará a Carlos (Álvaro Rudolphy) que fue víctima del robo de su computador, situación que podría provocar que la investigación sobre los pozones mágicos salga finalmente a la luz.
Ante este escenario, el alcalde irá en busca de los Soto-Pereira para exigirles que abandonen El Álamo cuanto antes.
Victoria se contactará con el padre de Carlos
Además, Victoria (Loreto Valenzuela) volverá a comunicarse por teléfono con el padre de Carlos, quien la reconocerá de inmediato.
La conversación dejará a la madre del alcalde completamente en shock, al punto de soltar el celular tras escuchar las palabras de su antiguo amor.
