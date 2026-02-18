Victoria se contactará con el padre de Carlos en el capítulo 107 de Aguas de Oro

18 feb. 2026 - 22:19 hrs.

En el avance del capítulo 107 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) enfrentará con duros términos a Aurora (Claudia Pérez) tras enterarse de la verdad detrás de los pozones mágicos.

Por otro lado, Miguel (Nicolás Oyarzún) le informará a Carlos (Álvaro Rudolphy) que fue víctima del robo de su computador, situación que podría provocar que la investigación sobre los pozones mágicos salga finalmente a la luz.

Ante este escenario, el alcalde irá en busca de los Soto-Pereira para exigirles que abandonen El Álamo cuanto antes.

Aguas de Oro / Mega

Victoria se contactará con el padre de Carlos

Además, Victoria (Loreto Valenzuela) volverá a comunicarse por teléfono con el padre de Carlos, quien la reconocerá de inmediato.

La conversación dejará a la madre del alcalde completamente en shock, al punto de soltar el celular tras escuchar las palabras de su antiguo amor.