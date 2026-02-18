Aguas de Oro - Capítulo 106: Miguel se entera que será padre
En este capítulo de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) enfrenta a Carlos (Álvaro Rudolphy) tras descubrir que los pozones mágicos no son más que una farsa.
Entre lágrimas, la chofer le deja en claro al alcalde que no está dispuesta a continuar junto a una persona mentirosa y corrupta, por lo que toma una drástica decisión respecto a su relación.
Por otro lado, Paz (Magdalena Müller) encara a Mariana (Paola Volpato) y le exige explicaciones, preguntándole directamente si le fue infiel a su padre con otro hombre.
Miguel se entera que será padre
Además, Miguel (Nicolás Oyarzún) sufre el robo de su mochila justo cuando se reúne con Laura (Josefina Fiebelkorn) en un servicentro.
En medio del encuentro, la joven le confiesa al periodista que está embarazada, una noticia que lo deja completamente en shock.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Capítulos
-
Aguas de Oro - Capítulo 105: Ayelén le revela la verdad a Karla sobre los pozones
-
Aguas de Oro - Capítulo 104: Remigio presenta su carta de renuncia
-
Aguas de Oro - Capítulo 103: La inesperada propuesta de matrimonio de Salomé a Rolando
-
Aguas de Oro - Capítulo 102: Laura rompe el corazón de Miguel
-
Aguas de Oro - Capítulo 101: La advertencia de Franklin a Mariana
-
Aguas de Oro - Capítulo 100: La dura respuesta de Ayelén a Braulio