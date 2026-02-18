Aguas de Oro - Capítulo 106: Miguel se entera que será padre

18 feb. 2026 - 22:09 hrs.

En este capítulo de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) enfrenta a Carlos (Álvaro Rudolphy) tras descubrir que los pozones mágicos no son más que una farsa.

Entre lágrimas, la chofer le deja en claro al alcalde que no está dispuesta a continuar junto a una persona mentirosa y corrupta, por lo que toma una drástica decisión respecto a su relación.

Por otro lado, Paz (Magdalena Müller) encara a Mariana (Paola Volpato) y le exige explicaciones, preguntándole directamente si le fue infiel a su padre con otro hombre.

Aguas de Oro / Mega

Miguel se entera que será padre

Además, Miguel (Nicolás Oyarzún) sufre el robo de su mochila justo cuando se reúne con Laura (Josefina Fiebelkorn) en un servicentro.

En medio del encuentro, la joven le confiesa al periodista que está embarazada, una noticia que lo deja completamente en shock.