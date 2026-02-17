Logo Mega

Karla enfrentará a Carlos tras conocer la verdad de los pozones en el capítulo 106 de Aguas de Oro

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 106 de Aguas de OroKarla (Carolina Arregui) protagonizará un intenso cara a cara con Carlos (Álvaro Rudolphy).

Desilusionada y llena de rabia, la chofer le confesará que ya sabe que los pozones mágicos no son más que una estafa orquestada por el alcalde.

Minutos más tarde, Karla se reunirá con un grupo de turistas y estará a punto de revelarles toda la verdad sobre los pozones.

Miguel se enterará que será padre

Además, Miguel (Nicolás Oyarzún) sufrirá el robo de su mochila justo cuando se encuentre con Laura (Josefina Fiebelkorn) en un servicentro.

Sin percatarse del hurto, el joven quedará completamente en shock al escuchar a su expareja confesarle que está embarazada, confirmando así sus sospechas.

