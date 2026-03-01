¿Carlos sufrirá un accidente fatal intentando escapar? Mira un impactante adelanto de Aguas de Oro

01 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Drásticas decisiones marcarán los próximos episodios de Aguas de Oro, la teleserie vespertina de Mega.

En los siguientes capítulos, Mariana (Paola Volpato) le confesará a Franklin (Francisco Ossa) que denunciará a Carlos (Álvaro Rudolphy) por la estafa vinculada a los pozones mágicos.

En paralelo, el alcalde de El Álamo optará por abandonar el país antes de enfrentar a la justicia, decisión que golpeará profundamente a Karla (Carolina Arregui).

¿Carlos sufrirá un accidente fatal?

No obstante, horas después de su intento de fuga, la policía se reunirá con la familia Ruiz-Tagle para comunicarles una noticia devastadora.

"Se nos reportó un accidente camino al paso fronterizo Pehuenche. Un auto cayó al barranco causando la muerte del único ocupante… Tenemos muchas razones para pensar que se trata de Carlos Ruiz-Tagle", señalarán las autoridades, dejando a la familia completamente en shock.

