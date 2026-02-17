Emocionante hasta el final: Así fue el último día de grabación de Aguas de Oro con homenaje a Tito Noguera

17 feb. 2026 - 19:45 hrs.

El último día de grabación de Aguas de Oro estuvo lleno de emociones, dando así cierre a una teleserie que pasó por muchos momentos potentes para cada uno de los involucrados.

Precisamente, un equipo de Mega.cl llegó hasta el set de grabación para registrar parte del último día de grabación, instancia en la que se encontró con Francisco Puelles.

El actor afirmó que este era el último día de esta hermosa teleserie y aseguró que era el momento de despedirse de cada rincón de este pueblo creado para Aguas de Oro.

El último día de Aguas de Oro con especial homenaje

Por su parte, Loreto Valenzuela aseguró que "es un cierre bien especial y bien entretenido. Qué lindo ha sido tener una audiencia tan grande y tan fiel".

Asimismo, Claudia Pérez declaró que fue una teleserie con muchas emociones intensas: "Pasaron muchas cosas entremedio. Teníamos una protagonista en duelo (Carolina Arregui), después Claudio (Arredondo) perdió a su madre, después se fue el Tito (Noguera), entonces creo que el equipo de alguna forma, se unió aún más, como en un abrazo cálido para contener la tristeza de mucha gente, y haciendo comedia".

Fue así como podemos ver que al grabar una de las últimas escenas de Aguas de Oro, se realizó un especial homenaje para Tito Noguera, quien fue parte fundamental de la teleserie, pero no pudo estar presente en su final tras su fallecimiento en octubre pasado.

