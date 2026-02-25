El duelo después de la muerte de Tito Noguera: Actores hablaron sobre cómo vivieron el proceso en Aguas de Oro

25 feb. 2026 - 14:10 hrs.

En octubre del año pasado, falleció el querido y talentoso actor, Héctor Noguera, dejando una huella profunda entre sus colegas y también entre quienes lo conocieron y trabajaron con él.

Esta mañana en Con Gusto a Viña, estuvieron Josefina Fiebelkorn, Andrew Bargsted y Francisco Puelles donde comentaron cómo afectó el duelo post muerte en el equipo de Aguas de Oro.

"Lo sentimos siempre presente, todos los días"

Ante la pregunta de José Antonio Neme sobre el duelo de haber perdido a su compañero de labores en medio de las grabaciones de la teleserie, los artistas comentaron que no existe momento en que no recuerden a Héctor Noguera.

Con Gusto a Viña

"Fue un momento obviamente difícil para todos, pero al mismo tiempo también, yo por lo menos, me siento muy agradecido de haber podido compartir con él. Tuve la posibilidad de hacer teatro con él y bueno, esta teleserie (...) Cada momento con el Tito es como un tesoro (...) su partida nos unió también como equipo y nos hizo recordarlo a cada momento y lo sentimos siempre presente, todos los días", agregó Andrew Bargsted.



Por su parte, Chapu agregó que "nos unió como actores", comentando que para el gremio actoral era importante mantenerse unidos luego de perder a un eslabón tan importante como Tito Noguera.

