Aguas de Oro - Capítulo 112: Ayelén encuentra el escondite de Braulio
En este capítulo de Aguas de Oro, las autoridades allanan la casa de los Soto-Pereira en El Álamo, con la esperanza de encontrar algún indicio sobre su paradero.
Por otro lado, Karla (Carolina Arregui) llega al velorio de Carlos (Álvaro Rudolphy), provocando la furia de Mariana (Paola Volpato).
Sin embargo, su rabia aumenta cuando se da cuenta de que la chofer ya estaba al tanto de los planes de escape del alcalde.
Ayelén encuentra el escondite de Braulio
Además, Ayelén (Vivianne Dietz) está muy preocupada al no poder dar con el paradero de Braulio (Andrew Bargsted).
Para su alivio, la joven encuentra a su pareja en la antigua cabaña de Rolando (Roberto Farías), lugar donde ambos se dejan llevar por su amor.Ve el capítulo en
