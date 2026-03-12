Laura sorprenderá a Victoria conversando con el padre de Carlos en el capítulo 113 de Aguas de Oro

12 mar. 2026 - 22:30 hrs.

En el avance del capítulo 113 de Aguas de Oro, Lautaro (Francisco Puelles) intentará consolar a Paz (Magdalena Müller).

El joven le relatará a su pareja la historia de su propio padre, con la esperanza de que pueda sobrellevar la partida de Carlos (Álvaro Rudolphy).

Por otro lado, las autoridades lograrán dar con la combi en la que se traslada la familia Soto-Pereira, lo que dejará aterrados a los miembros del clan.

Aguas de Oro / Mega

Laura sorprenderá a Victoria conversando con el padre de Carlos

Además, Victoria (Loreto Valenzuela) tendrá una llamada telefónica con el padre de Carlos, durante la cual incluso le dirá que cree que él le está coqueteando.

Para su mala fortuna, justo en ese momento aparecerá Laura (Josefina Fiebelkorn), quien, tras escuchar parte de la conversación, le exigirá explicaciones a su abuela.