Aguas de Oro - Capítulo 110: Carlos sufre un grave accidente de tránsito

05 mar. 2026 - 22:20 hrs.

En este capítulo de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) se despide de Karla (Carolina Arregui), dándole como recuerdo un reloj para que "el tiempo pase rápido y podamos estar juntos otra vez".

El escape de los Soto Pereira sufre un pequeño traspié, esto porque Enriqueta (Jacqueline Boudon), en su deseo de estar con Remigio (Claudio Arredondo), medica a Aurora (Claudia Pérez) para que pierda la consciencia.

Mientras que Ayelén (Vivianne Dietz) discute con Braulio (Andrew Bargsted), luego que supuestamente dejara malherido a Ángel (José Antonio Raffo).

Mega

El accidente de Carlos

Mariana (Paola Volpato) y el resto de la familia se ven sorprendidos con la llegada de Carabineros. En primera instancia, asumen que es para prestar declaración, sin embargo, todo da un giro dramático.

Los uniformados le comentan que posiblemente Carlos (Álvaro Rudolphy) sufrió un accidente de tránsito. Ante las dudas, exhiben las pertenencias del alcalde de El Álamo.