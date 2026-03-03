Carlos le pedirá a Karla una última reunión antes de irse de El Álamo en el capítulo 109 de Aguas de Oro

03 mar. 2026 - 22:24 hrs.

En el avance del capítulo 109 de Aguas de Oro, Ángel (José Antonio Raffo) intentará evitar una pelea con Braulio (Andrew Bargsted), buscando calmar los ánimos antes de que la situación se salga de control.

Sin embargo, el trabajador de los pozones no logrará contener la rabia y terminará golpeándolo en el rostro.

Por otro lado, Karla (Carolina Arregui) le revelará a Lautaro (Francisco Puelles) que los pozones mágicos son una mentira.

Aguas de Oro / Mega

La emotiva petición de Carlos a Karla

Además, Carlos (Álvaro Rudolphy) llamará a Karla para anunciarle que dejará El Álamo con el fin de evitar que la justicia caiga sobre él.

Junto con esto, el alcalde le pedirá a la mujer que ama una última reunión antes de emprender rumbo hacia un destino desconocido.