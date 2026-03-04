La policía sospechará que Carlos sufrió un accidente fatal en el capítulo 110 de Aguas de Oro

04 mar. 2026 - 22:34 hrs.

En el avance del capítulo 110 de Aguas de Oro, Enriqueta (Jacqueline Boudon) pondrá en marcha oscuros planes junto a Aurora (Claudia Pérez) durante la fiesta.

Por otro lado, Ayelén (Vivianne Dietz) caerá en el engaño de Ángel (José Antonio Raffo) y le ofrecerá alojamiento en su hogar.

Al día siguiente, toda la familia Ruiz-Tagle quedará atónita al ver que el joven dejó listo el desayuno.

Aguas de Oro / Mega

La policía sospechará que Carlos sufrió un accidente fatal

Además, la policía llegará al domicilio de Carlos (Álvaro Rudolphy) con preocupantes noticias.

Las autoridades le informarán a la familia que existen fuertes sospechas de que el alcalde sufrió un accidente fatal mientras circulaba por un paso fronterizo.