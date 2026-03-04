La policía sospechará que Carlos sufrió un accidente fatal en el capítulo 110 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 110 de Aguas de Oro, Enriqueta (Jacqueline Boudon) pondrá en marcha oscuros planes junto a Aurora (Claudia Pérez) durante la fiesta.
Por otro lado, Ayelén (Vivianne Dietz) caerá en el engaño de Ángel (José Antonio Raffo) y le ofrecerá alojamiento en su hogar.
Al día siguiente, toda la familia Ruiz-Tagle quedará atónita al ver que el joven dejó listo el desayuno.
La policía sospechará que Carlos sufrió un accidente fatal
Además, la policía llegará al domicilio de Carlos (Álvaro Rudolphy) con preocupantes noticias.
Las autoridades le informarán a la familia que existen fuertes sospechas de que el alcalde sufrió un accidente fatal mientras circulaba por un paso fronterizo.
