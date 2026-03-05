Franklin le contará a Karla que Carlos sufrió un accidente fatal capítulo 111 de Aguas de Oro

05 mar. 2026 - 22:28 hrs.

En el avance del capítulo 111 de Aguas de Oro, personal de Carabineros le solicitará a Franklin (Francisco Ossa) que lleve los restos encontrados en el accidente de Carlos (Álvaro Rudolphy) al Servicio Médico Legal de Talca.

Carola (Constanza Araya) les contará a sus padres que los Soto Pereira son virales en redes sociales, luego de que toda la verdad saliera a la luz.

En tanto, Laura (Josefina Fiebelkorn) se mostrará contraria a la idea de que su padre falleció y comenzará a teorizar sobre las razones de su nulo contacto.

Mega

Será en ese momento cuando Victoria (Loreto Valenzuela) recibirá una llamada que la dejará en completo silencio, aumentando la tensión en la familia.

Karla se entera del accidente de Carlos

Paralelamente, Franklin llegará a la casa de Karla (Carolina Arregui) para darle la noticia de que Carlos sufrió un fatal accidente en la frontera con Argentina.