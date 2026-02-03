Aguas de Oro - Capítulo 97: Karla revela que recuperaron sus tierras

03 feb. 2026 - 22:09 hrs.

En este capítulo de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) aprovecha una reunión familiar para sincerarse y abordar directamente su relación extramarital con Karla (Carolina Arregui).

La revelación mantiene furiosas a Laura (Josefina Fiebelkorn) y Paz (Magdalena Müller), quienes respaldan incondicionalmente a Mariana (Paola Volpato), sin saber que ella también cometió una traición al involucrarse con Franklin (Francisco Ossa).

Por otro lado, Salomé (Ingrid Cruz) regresa a El Álamo sin avisar a nadie de su círculo cercano, mientras Rolando (Roberto Farías) continúa buscándola intensamente en Colombia.

Aguas de Oro / Mega

Karla revela que recuperaron sus tierras

Además, Karla se reúne con su familia para entregar una noticia que cambia el ánimo del momento.

Visiblemente emocionada y entre lágrimas, la chofer les revela a sus hijos que lograron recuperar sus tierras, el sueño que tanto anhelaron.