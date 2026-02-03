Aguas de Oro - Capítulo 97: Karla revela que recuperaron sus tierras
En este capítulo de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) aprovecha una reunión familiar para sincerarse y abordar directamente su relación extramarital con Karla (Carolina Arregui).
La revelación mantiene furiosas a Laura (Josefina Fiebelkorn) y Paz (Magdalena Müller), quienes respaldan incondicionalmente a Mariana (Paola Volpato), sin saber que ella también cometió una traición al involucrarse con Franklin (Francisco Ossa).
Por otro lado, Salomé (Ingrid Cruz) regresa a El Álamo sin avisar a nadie de su círculo cercano, mientras Rolando (Roberto Farías) continúa buscándola intensamente en Colombia.
Karla revela que recuperaron sus tierras
Además, Karla se reúne con su familia para entregar una noticia que cambia el ánimo del momento.
Visiblemente emocionada y entre lágrimas, la chofer les revela a sus hijos que lograron recuperar sus tierras, el sueño que tanto anhelaron.Ve el capítulo en
