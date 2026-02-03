Carlos tomará inesperada decisión tras perder la mitad de las tierras en el capítulo 98 de Aguas de Oro

03 feb. 2026 - 22:16 hrs.

En el avance del capítulo 98 de Aguas de Oro, Lautaro (Francisco Puelles) le pedirá a Karla (Carolina Arregui) que ponga fin definitivamente a su romance con Carlos (Álvaro Rudolphy), marcando un momento de alta tensión entre ellos.

Por otro lado, Mariana (Paola Volpato) sorprenderá a Franklin (Francisco Ossa) con una inesperada y emotiva declaración de amor.

La dueña del hotel le confesará al doctor que está completamente enamorada de él y que no quiere volver a separarse nunca más.

Aguas de Oro / Mega

Carlos tomará inesperada decisión

Además, Carlos quedará en shock al enterarse de que su familia perdió la mitad de sus tierras.

Luego de procesar la noticia, el alcalde le revelará a sus hijas y a su esposa que no hará nada para recuperar lo perdido, una decisión que dejará a todos completamente atónitos.