Aguas de Oro - Capítulo 95: Carlos quiere saber más sobre su verdadero padre

29 en. 2026 - 22:09 hrs.

En este capítulo de Aguas de Oro, Miguel (Nicolás Oyarzún) se acerca a Laura (Josefina Fiebelkorn) y le pregunta de forma directa si está embarazada.

Por otro lado, Carlos (Álvaro Rudolphy) se escapa de su casa a altas horas de la noche con la intención de concretar su cita con Karla (Carolina Arregui). Sin embargo, sus planes se ven frustrados cuando una periodista se encuentra justo a la salida de su hogar, obligándolo a regresar antes de ser descubierto.

En paralelo, Karla cree que el vehículo que se estaciona frente a la combi pertenece al alcalde, por lo que lo saluda de manera comprometedora. No obstante, se lleva una desagradable sorpresa al descubrir quién es realmente la persona que está frente a ella.

Aguas de Oro / Mega

Carlos quiere saber más sobre su verdadero padre

Además, Victoria (Loreto Valenzuela) se reúne con Carlos para pedirle perdón por haberle mentido respecto a su origen.

Aunque no se siente preparado para perdonar, el alcalde le pide a su madre que le entregue información sobre su padre biológico, abriendo una nueva arista en su historia personal.