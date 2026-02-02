Salomé volverá a El Álamo en el capítulo 97 de Aguas de Oro

02 feb. 2026 - 22:18 hrs.

En el avance del capítulo 97 de Aguas de Oro, Aurora (Claudia Pérez) llamará la atención de su familia tras manifestar un repentino interés por irse a Chiloé, despertando dudas y sospechas entre sus cercanos.

Por otro lado, Carlos (Álvaro Rudolphy) se reunirá con su familia para enfrentar los problemas que los mantienen en tensión.

Durante la conversación, Paz (Magdalena Müller) y Laura (Josefina Fiebelkorn) le brindarán su apoyo a Mariana (Paola Volpato) tras la infidelidad que sufrió por parte de su esposo, sin saber que la dueña del hotel cometió la misma traición con Franklin (Francisco Ossa).

Aguas de Oro / Mega

Salomé volverá a El Álamo

Además, Ayelén (Vivianne Dietz) quedará en shock al descubrir quién está tocando su puerta.

Se tratará de Salomé (Ingrid Cruz), quien regresará a El Álamo sin informar a su círculo cercano, marcando un inesperado reencuentro.