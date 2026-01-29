Lautaro discutirá con Paz por la relación entre Karla y Carlos en el capítulo 96 de Aguas de Oro

29 en. 2026 - 22:16 hrs.

En el avance del capítulo 96 de Aguas de Oro, Paz (Magdalena Müller) sostendrá una tensa discusión con Lautaro (Francisco Puelles) luego de descubrir que Karla (Carolina Arregui) mantiene una relación con Carlos (Álvaro Rudolphy).

La revelación desatará la furia de la joven, situación que se intensificará aún más al escuchar a su pareja admitir que ya sospechaba de este romance oculto.

A raíz de este conflicto, Lautaro se bajará del auto en medio del campo, mientras observa cómo Paz continúa su camino rumbo a El Álamo en su vehículo.

Aguas de Oro / Mega

Aurora le hará un ultimátum a Remigio sobre Carlos

Además, Aurora (Claudia Pérez) recriminará a Remigio (Claudio Arredondo) por su lealtad incondicional hacia Carlos, una actitud que podría traerle serias consecuencias legales en el futuro.

Debido a esto, la trabajadora de los pozones mágicos le hará un ultimátum definitivo a su esposo: elegir entre ella o el alcalde.