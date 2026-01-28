Aguas de Oro - Capítulo 94: Braulio le propone a Ayelén irse de El Álamo

28 en. 2026 - 22:14 hrs.

En este capítulo de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) y su familia enfrentan públicamente los rumores de abandono y conceden una entrevista para desmentir las versiones que han circulado en su contra.

Durante la instancia, el alcalde apunta a sus adversarios políticos como los responsables de una campaña de desprestigio, aunque en su mente está convencido de que Mariana (Paola Volpato) es quien está detrás de la filtración.

En paralelo, Remigio (Claudio Arredondo) estalla de furia al encontrar los carnets reales de su familia, documentos que Carlos supuestamente había destruido.

Aguas de Oro / Mega

Braulio le propone a Ayelén irse de El Álamo

Además, Braulio (Andrew Bargsted) deja sin palabras a Ayelén (Vivianne Dietz) al proponerle comenzar una nueva vida juntos en Chiloé.

Como argumento, el joven le explica que desea abandonar El Álamo antes de que la verdad sobre los pozones mágicos salga a la luz.