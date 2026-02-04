Aguas de Oro - Capítulo 98: Paz recrimina a Karla por arruinar a su familia
En este capítulo de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) se entera de que su familia perdió la mitad de sus tierras.
Por otro lado, Mariana (Paola Volpato) va en busca de Franklin (Francisco Ossa) para confesarle que está completamente enamorada de él y que no quiere volver a separarse de su lado.
La inesperada declaración deja al doctor lleno de dudas, por lo que le pide a la dueña del hotel el origen de este repentino impulso amoroso.
Paz recrimina a Karla por arruinar a su familia
Además, Paz (Magdalena Müller) reacciona con molestia al enterarse de que Carlos no hará nada para recuperar las tierras que perdieron.
Tras conocer la decisión, la joven va en busca de Karla (Carolina Arregui) y la acusa de destruir a su familia, con duros terminos.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Capítulos
-
Aguas de Oro - Capítulo 97: Karla revela que recuperaron sus tierras
-
Aguas de Oro - Capítulo 96: La relación de Karla y Carlos sale a la luz
-
Aguas de Oro - Capítulo 95: Carlos quiere saber más sobre su verdadero padre
-
Aguas de Oro - Capítulo 94: Braulio le propone a Ayelén irse de El Álamo
-
Aguas de Oro - Capítulo 93: Mariana salva a Carlos
-
Aguas de Oro - Capítulo 92: La jugada de Mariana contra Carlos