Aguas de Oro - Capítulo 98: Paz recrimina a Karla por arruinar a su familia

04 feb. 2026 - 22:12 hrs.

En este capítulo de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) se entera de que su familia perdió la mitad de sus tierras.

Por otro lado, Mariana (Paola Volpato) va en busca de Franklin (Francisco Ossa) para confesarle que está completamente enamorada de él y que no quiere volver a separarse de su lado.

La inesperada declaración deja al doctor lleno de dudas, por lo que le pide a la dueña del hotel el origen de este repentino impulso amoroso.

Paz recrimina a Karla por arruinar a su familia

Además, Paz (Magdalena Müller) reacciona con molestia al enterarse de que Carlos no hará nada para recuperar las tierras que perdieron.

Tras conocer la decisión, la joven va en busca de Karla (Carolina Arregui) y la acusa de destruir a su familia, con duros terminos.