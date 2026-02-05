Braulio encontrará a Ayelén en una situación comprometedora con Ángel en el capítulo 100 de Aguas de Oro

05 feb. 2026 - 22:18 hrs.

En el avance del capítulo 100 de Aguas de Oro, Ayelén (Vivianne Dietz) sorprenderá a Karla (Carolina Arregui) al compartirle una inquietante premonición relacionada con los pozones mágicos.

Por otro lado, Paz (Magdalena Müller) pondrá en marcha su plan para lograr que Miguel (Nicolás Oyarzún) abandone El Álamo.

La joven le revelará a Laura (Josefina Fiebelkorn) que consiguió un trabajo para el periodista en otro hotel, lejos del pueblo, una oportunidad que, por razones económicas, será difícil de rechazar.

Aguas de Oro / Mega

Bruno encontrará a Ayelén en una situación comprometedora con Ángel

Además, Ayelén tendrá una distendida conversación con Ángel (José Antonio Raffo) sobre una expareja de Lautaro (Francisco Puelles), provocando risas y una evidente complicidad entre ambos.

Sin embargo, el momento se verá abruptamente interrumpido por la aparición de Braulio (Andrew Bargsted), quien quedará visiblemente incómodo al presenciar la cercanía entre los jóvenes.