Karla recibirá una noticia que podría cambiar su vida en impactante adelanto de Aguas de Oro
Capítulos de alto impacto se vivirán en las próximas entregas de Aguas de Oro, la teleserie vespertina de Mega.
En los siguientes episodios, Remigio (Claudio Arredondo) protagonizará un tenso cara a cara con Carlos (Álvaro Rudolphy).
El trabajador de la municipalidad acusará directamente al alcalde de intentar incriminarlo a él y a su familia por la estafa de los pozones mágicos.
Karla dirá que recuperó sus tierras
Por otro lado, Karla (Carolina Arregui) sorprenderá a su familia con una noticia que podría cambiarles la vida.
"Recuperamos nuestras tierras", dirá la chofer entre lágrimas, dejando completamente atónitos a sus hijos.
No te pierdas los próximos capítulos de Aguas de Oro, de lunes a jueves desde las 21:20 horas.
