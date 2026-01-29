Karla recibirá una noticia que podría cambiar su vida en impactante adelanto de Aguas de Oro

29 en. 2026 - 10:45 hrs.

Capítulos de alto impacto se vivirán en las próximas entregas de Aguas de Oro, la teleserie vespertina de Mega.

En los siguientes episodios, Remigio (Claudio Arredondo) protagonizará un tenso cara a cara con Carlos (Álvaro Rudolphy).

El trabajador de la municipalidad acusará directamente al alcalde de intentar incriminarlo a él y a su familia por la estafa de los pozones mágicos.

Aguas de Oro / Mega

Karla dirá que recuperó sus tierras

Por otro lado, Karla (Carolina Arregui) sorprenderá a su familia con una noticia que podría cambiarles la vida.

"Recuperamos nuestras tierras", dirá la chofer entre lágrimas, dejando completamente atónitos a sus hijos.

