Carlos tendrá problemas justo antes de su viaje con Karla en el capítulo 101 de Aguas de Oro

09 feb. 2026 - 22:17 hrs.

En el avance del capítulo 101 de Aguas de Oro, Laura (Josefina Fiebelkorn) sostendrá una íntima conversación con Carlos (Álvaro Rudolphy).

La joven abrazará a su padre y le preguntará si realmente se enamoró de Karla (Carolina Arregui).

Por otro lado, la familia Soto-Pereira comenzará a preparar sus disfraces con la intención de viajar a Chiloé y esconderse de las autoridades.

Aguas de Oro / Mega

Carlos tendrá problemas justo antes de su viaje

Además, Carlos enfrentará un inesperado inconveniente con su vehículo justo antes de emprender su viaje a Santiago junto a Karla.

Al ver que sus opciones se agotan, el alcalde considerará utilizar la combi de la chofer como una alternativa viable para concretar el traslado.