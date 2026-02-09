Logo Mega

Carlos tendrá problemas justo antes de su viaje con Karla en el capítulo 101 de Aguas de Oro

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 101 de Aguas de OroLaura (Josefina Fiebelkorn) sostendrá una íntima conversación con Carlos (Álvaro Rudolphy).

La joven abrazará a su padre y le preguntará si realmente se enamoró de Karla (Carolina Arregui).

Por otro lado, la familia Soto-Pereira comenzará a preparar sus disfraces con la intención de viajar a Chiloé y esconderse de las autoridades.

Aguas de Oro / Mega

Carlos tendrá problemas justo antes de su viaje

Además, Carlos enfrentará un inesperado inconveniente con su vehículo justo antes de emprender su viaje a Santiago junto a Karla.

Al ver que sus opciones se agotan, el alcalde considerará utilizar la combi de la chofer como una alternativa viable para concretar el traslado.

