Carlos tendrá problemas justo antes de su viaje con Karla en el capítulo 101 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 101 de Aguas de Oro, Laura (Josefina Fiebelkorn) sostendrá una íntima conversación con Carlos (Álvaro Rudolphy).
La joven abrazará a su padre y le preguntará si realmente se enamoró de Karla (Carolina Arregui).
Por otro lado, la familia Soto-Pereira comenzará a preparar sus disfraces con la intención de viajar a Chiloé y esconderse de las autoridades.
Además, Carlos enfrentará un inesperado inconveniente con su vehículo justo antes de emprender su viaje a Santiago junto a Karla.
Al ver que sus opciones se agotan, el alcalde considerará utilizar la combi de la chofer como una alternativa viable para concretar el traslado.
