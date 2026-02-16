Ayelén le revelará a Karla que los pozones son una farsa en el capítulo 105 de Aguas de Oro

16 feb. 2026 - 22:19 hrs.

En el avance del capítulo 105 de Aguas de Oro, Laura (Josefina Fiebelkorn) decidirá contarle la verdad a Miguel (Nicolás Oyarzún) sobre su embarazo.

Sin embargo, la joven se llevará una ingrata sorpresa al llegar a la casa de Franklin (Francisco Ossa), quien le revelará cuál es el actual paradero del periodista.

Por otro lado, Paz (Magdalena Müller) le exigirá a Aurora (Claudia Pérez) que le confiese el secreto que guarda en relación con Mariana (Paola Volpato).

Aguas de Oro / Mega

Ayelén le revelará a Karla que los pozones son una farsa

Además, Ayelén (Vivianne Dietz) decidirá romper el pacto de silencio que mantiene con Braulio (Andrew Bargsted) y le confesará a Karla (Carolina Arregui) que los pozones mágicos no son más que una farsa.

La joven también le revelará que toda la mentira fue orquestada por Carlos (Álvaro Rudolphy), una verdad que dejará completamente en shock a la chofer.