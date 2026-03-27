"Es una emoción": Loreto Valenzuela y Osvaldo Silva hablan del esperado reencuentro de Victoria e Igor en ADO

27 mar. 2026 - 09:40 hrs.

En la historia de Aguas de Oro, Victoria (Loreto Valenzuela) vivió uno de los momentos más emocionantes con el reencuentro de Igor (Osvaldo Silva).

Precisamente, la madre de Carlos (Álvaro Rudolphy) llegó hasta la casa de Igor, ya que ahí se encuentra refugiado su hijo tras su escape de la justicia.

Sin embargo, en esta búsqueda se vio obligada a ver una vez más a Igor, lo que traerá recuerdos y memorias del pasado.

Aguas de Oro / MEGA

El emotivo reencuentro para Victoria

"Me reencontré con mi gran amor, entonces, es una maravilla, es una emoción que Victoria no esperaba tener en su vida", comentó Loreto Valenzuela, mientras que Osvaldo afirmó que para su personaje es muy significativo, ya que incluso se hizo un tatuaje de una "gaviota", como él le decía a ella.

Respecto a un posible reencuentro amoroso, Loreto dijo: "¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Han pasado tantos años, han pasado tantas cosas, no sé si van a volver".

Al contrario, Osvaldo asevera que su personaje siempre tuvo todas las intenciones de volver.

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