"Es un papá desnaturalizado": Osvaldo Silva revela secretos de su personaje en Aguas de Oro

  • Por Matías Rivera

En el capítulo de este lunes de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) reaparece y logra dar con la casa de su verdadero padre, Igor, personaje interpretado por Osvaldo Silva

Para conocer más de este personaje, sus intenciones y qué aportará a la historia de Aguas de Oro, un equipo de Mega.cl llegó hasta el set de grabación para conversar con Osvaldo. 

Osvaldo Silva habla de su personaje 

"Se crea una relación papá e hijo, no buena en un principio, son muchos años los cuales no se han visto y, de una manera, también es un reencuentro de Victoria con esta pareja que se fue, la dejó por dedicarse más al teatro", confesó. 

Dicho esto, agregó que "es un personaje muy entretenido para mí, es muy entretenido hacerlo, espero que les guste, le tomen cariño a este papá desnaturalizado en el principio". 

"La trama es interesante, los actores me encantan y la historia es muy, muy entretenida", admitió, y cerró dando su posible veredicto por su relación con Victoria: "A mí me gustaría que terminara bonito... ella está enojada, pero no tanto conmigo, en el fondo yo la estoy ayudando con su hijo malcriado a que esté en mi casa". 

