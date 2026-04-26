Entre lágrimas y rabia: Así fue la reacción de Laura y Paz al descubrir que Carlos fingió su muerte en ADO

26 abr. 2026 - 11:00 hrs.

Esta semana, Carlos (Álvaro Rudolphy) vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida en Aguas de Oro, la teleserie vespertina de Mega.

El exalcalde tuvo un cara a cara con Laura (Josefina Fiebelkorn) y Paz (Magdalena Müller), quienes no pudieron contener su rabia al descubrir que su padre fingió su muerte. A continuación, te detallamos su reacción.

El impactante reencuentro de Laura y Paz con Carlos

Todo comenzó cuando Miguel (Nicolás Oyarzún) encontró a Carlos escondido en el hotel de El Álamo. Decidido a impedir su huida a Europa, el periodista se reunió con Laura y Paz para contarles la verdad.

Aguas de Oro / Mega

Sin perder tiempo, ambas llegaron al lugar y comprobaron que su padre seguía con vida, una revelación que desató en ellas una profunda mezcla de dolor y rabia.

Dolida por la mentira, Paz enfrentó al exalcalde: "Tú estás enfermo, eres un enfermo de la cabeza ¿Qué mier.. te pasa?... Durante dos meses hemos estado llorando por ti. Todas las noches me despierto con una angustia en el pecho y tú estás vivo".

Aguas de Oro / Mega

Carlos intentó justificarse, asegurando que su decisión era lo mejor para la familia, ya que evitarían enfrentar la justicia por la estafa de los pozones mágicos y podrían acceder a una importante suma de dinero a través de los seguros.

Sin embargo, sus palabras solo intensificaron la indignación de las hermanas Ruiz-Tagle, quienes, entre lágrimas, continuaron recriminándole con dureza.

"Eres un mentiroso, un cobarde, un delincuente, eso es lo que eres. Qué vergüenza que mi hijo tenga un abuelo como tú… Ándate, ahora sí que estás muerto para nosotras", lanzó Laura, dejando a Carlos completamente devastado.

Aguas de Oro / Mega

¿Qué pasará con Carlos? Descúbrelo en los próximos capítulos de Aguas de Oro, de lunes a jueves desde las 21:50 horas.

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