Laura se desvanecerá durante su detención en el capítulo 141 de Aguas de Oro

04 may. 2026 - 22:31 hrs.

En el avance del capítulo 141 de Aguas de Oro, Enriqueta (Jacqueline Boudon) le revelará a Aurora (Claudia Pérez) que pasó la noche con Remigio (Claudio Arredondo).

Por otro lado, Laura (Josefina Fiebelkorn) se desvanecerá mientras es detenida junto al resto de su familia.

La noticia llegará rápidamente a oídos de Miguel (Nicolás Oyarzún), quien quedará muy preocupado.

Aguas de Oro / Mega

Karla recibirá una ingrata noticia de la abogada de Carlos

Además, Karla (Carolina Arregui) sostendrá una conversación con la abogada defensora de Carlos (Álvaro Rudolphy).

Durante la charla, la alcaldesa se enterará de que la profesional es recién titulada y que este será su primer caso de corrupción, situación que la dejará algo decepcionada.

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