Carlos perderá el control frente a la policía y suplicará ser encarcelado en el capítulo 138 de Aguas de Oro

28 abr. 2026 - 22:36 hrs.

En el avance del capítulo 138 de Aguas de Oro, Ayelén (Vivianne Dietz) tendrá un mal presentimiento respecto a Salomé (Ingrid Cruz) y Rolando (Roberto Farías).

La joven comenzará a sospechar que la pareja no regresará a El Álamo, inquietud que compartirá con Karla (Carolina Arregui).

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Por otro lado, Mariana (Paola Volpato) se mostrará muy feliz al enterarse de que ya recibió la herencia de Carlos (Álvaro Rudolphy).

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Carlos perderá el control frente a la policía

Además, la policía le informará a Carlos que su caso fue cerrado, por lo que no enfrentará cárcel por sus delitos.

La noticia provocará que el exalcalde pierda el control y termine suplicando a las autoridades que lo arresten.