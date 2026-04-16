Miguel tendrá una tensa discusión con Franklin por Mariana en el capítulo 132 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 132 de Aguas de Oro, Ayelén (Vivianne Dietz) decidirá ayudar a Braulio (Andrew Bargsted) mientras cumple con su trabajo comunitario.
A raíz de esto, la masajista tendrá problemas con uno de los policías encargados de vigilar a la familia Soto-Pereira.
Por otro lado, Laura (Josefina Fiebelkorn) quedará desconcertada al ver a lo lejos a Carlos (Álvaro Rudolphy), quien la observa detrás de un árbol.
Miguel tendrá una tensa discusión con Franklin
Además, Miguel (Nicolás Oyarzún) protagonizará una tensa discusión con Franklin (Francisco Ossa).
El periodista encarará al doctor por haberle dicho a Mariana (Paola Volpato) que sospechaba que Carlos seguía con vida.Ve el capítulo en
Leer más de