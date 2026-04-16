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Miguel tendrá una tensa discusión con Franklin por Mariana en el capítulo 132 de Aguas de Oro

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 132 de Aguas de Oro, Ayelén (Vivianne Dietz) decidirá ayudar a Braulio (Andrew Bargsted) mientras cumple con su trabajo comunitario.

A raíz de esto, la masajista tendrá problemas con uno de los policías encargados de vigilar a la familia Soto-Pereira.

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Por otro lado, Laura (Josefina Fiebelkorn) quedará desconcertada al ver a lo lejos a Carlos (Álvaro Rudolphy), quien la observa detrás de un árbol.

Aguas de Oro / Mega

Miguel tendrá una tensa discusión con Franklin

Además, Miguel (Nicolás Oyarzún) protagonizará una tensa discusión con Franklin (Francisco Ossa).

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El periodista encarará al doctor por haberle dicho a Mariana (Paola Volpato) que sospechaba que Carlos seguía con vida.

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