Karla ayudará a Carlos a esconderse en el capítulo 131 de Aguas de Oro

15 abr. 2026 - 22:40 hrs.

En el avance del capítulo 131 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) tocará la mano de Carlos (Álvaro Rudolphy), intentando asimilar que sigue con vida.

Ante esto, el exalcalde la abrazará y le dirá que ha vuelto para buscarla y no separarse nunca más.

En paralelo, Lautaro (Francisco Puelles) intenta ingresar a la municipalidad, mientras Remigio (Claudio Arredondo) le impide el paso.

Aguas de Oro / Mega

Karla ayudará a Carlos a esconderse

Los gritos del joven llegarán hasta Karla, quien reaccionará de inmediato para evitar que Carlos sea descubierto.

La alcaldesa decidirá salir de su oficina para enfrentar a su hijo, mientras el exedil se oculta en su antiguo escritorio.