Karla ayudará a Carlos a esconderse en el capítulo 131 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 131 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) tocará la mano de Carlos (Álvaro Rudolphy), intentando asimilar que sigue con vida.
Ante esto, el exalcalde la abrazará y le dirá que ha vuelto para buscarla y no separarse nunca más.
En paralelo, Lautaro (Francisco Puelles) intenta ingresar a la municipalidad, mientras Remigio (Claudio Arredondo) le impide el paso.
Karla ayudará a Carlos a esconderse
Los gritos del joven llegarán hasta Karla, quien reaccionará de inmediato para evitar que Carlos sea descubierto.
La alcaldesa decidirá salir de su oficina para enfrentar a su hijo, mientras el exedil se oculta en su antiguo escritorio.Ve el capítulo en
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