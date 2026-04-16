Aguas de Oro - Capítulo 131: La propuesta de Carlos a Karla
En el capítulo 130 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) golpea a Carlos (Álvaro Rudolphy) tras asimilar que sigue con vida.
Luego de esto, el exalcalde le revela que regresó a El Álamo por ella y le propone irse juntos a vivir a una isla en Europa.
En paralelo, Paz (Magdalena Müller) y Lautaro (Francisco Puelles) llegan a la municipalidad y exigen hablar con Karla, poniendo en aprietos a Carlos y su mentira.
La incómoda pregunta de Mariana a Miguel
Además, Mariana (Paola Volpato) despierta en casa de Franklin (Francisco Ossa) y se acerca a Miguel (Nicolás Oyarzún).
Sin rodeos, la dueña del hotel le pregunta directamente al periodista si cree que Carlos está vivo y si sus padres lo están ayudando a esconderse.Ve el capítulo en
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