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Aguas de Oro - Capítulo 131: La propuesta de Carlos a Karla

  • Por Mega

En el capítulo 130 de Aguas de OroKarla (Carolina Arregui) golpea a Carlos (Álvaro Rudolphy) tras asimilar que sigue con vida.

Luego de esto, el exalcalde le revela que regresó a El Álamo por ella y le propone irse juntos a vivir a una isla en Europa.

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En paralelo, Paz (Magdalena Müller) y Lautaro (Francisco Puelles) llegan a la municipalidad y exigen hablar con Karla, poniendo en aprietos a Carlos y su mentira.

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La incómoda pregunta de Mariana a Miguel

Además, Mariana (Paola Volpato) despierta en casa de Franklin (Francisco Ossa) y se acerca a Miguel (Nicolás Oyarzún).

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Sin rodeos, la dueña del hotel le pregunta directamente al periodista si cree que Carlos está vivo y si sus padres lo están ayudando a esconderse.

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