Aguas de Oro - Capítulo 128: La nueva persona que descubre el secreto de Carlos
En el capítulo 128 de Aguas de Oro, Miguel (Nicolás Oyarzún) descubre que Igor (Osvaldo Silva) es el abuelo biológico de Laura (Josefina Fiebelkorn).
A partir de esto, el periodista comienza a atar cabos hasta llegar a sospechar que Carlos (Álvaro Rudolphy) podría estar vivo.
Por otro lado, Braulio (Andrew Bargsted) deja en shock a Ayelén (Vivianne Dietz) con una inesperada propuesta.
Remigio descubre el secreto de Carlos
Además, Remigio (Claudio Arredondo) comienza a trabajar como guardia en el hotel de Mariana (Paola Volpato).
A pocas horas de haber asumido el cargo, el esposo de Aurora (Claudia Pérez) se encuentra cara a cara con Carlos, lo que lo hace entrar en pánico, ya que lo creía muerto.Ve el capítulo en
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