Aguas de Oro - Capítulo 128: La nueva persona que descubre el secreto de Carlos

13 abr. 2026 - 22:28 hrs.

En el capítulo 128 de Aguas de Oro, Miguel (Nicolás Oyarzún) descubre que Igor (Osvaldo Silva) es el abuelo biológico de Laura (Josefina Fiebelkorn).

A partir de esto, el periodista comienza a atar cabos hasta llegar a sospechar que Carlos (Álvaro Rudolphy) podría estar vivo.

Por otro lado, Braulio (Andrew Bargsted) deja en shock a Ayelén (Vivianne Dietz) con una inesperada propuesta.

Aguas de Oro / Mega

Remigio descubre el secreto de Carlos

Además, Remigio (Claudio Arredondo) comienza a trabajar como guardia en el hotel de Mariana (Paola Volpato).

A pocas horas de haber asumido el cargo, el esposo de Aurora (Claudia Pérez) se encuentra cara a cara con Carlos, lo que lo hace entrar en pánico, ya que lo creía muerto.