Aguas de Oro - Capítulo 126: La sentencia de la familia Soto-Pereira

08 abr. 2026 - 22:25 hrs.

En el capítulo 126 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) se emociona profundamente al ver y escuchar a Carlos (Álvaro Rudolphy) al interior de la municipalidad.

Sin embargo, pocos segundos después de ese reencuentro, la alcaldesa se desmaya y cae al suelo, quedando tendida en el lugar.

Por otro lado, Victoria (Loreto Valenzuela) le revela a su familia que Igor (Osvaldo Silva) comenzará a vivir en su casa.

Aguas de Oro / Mega

La sentencia de la familia Soto-Pereira

Además, la familia Soto-Pereira recibe la sentencia tras su involucramiento en la estafa de los pozones mágicos.

El juez a cargo les informa que fueron declarados culpables por los delitos de falsificación de instrumento público y apropiación ilícita, aunque con una pena que resulta inesperada.