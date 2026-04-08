Aguas de Oro - Capítulo 126: La sentencia de la familia Soto-Pereira
En el capítulo 126 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) se emociona profundamente al ver y escuchar a Carlos (Álvaro Rudolphy) al interior de la municipalidad.
Sin embargo, pocos segundos después de ese reencuentro, la alcaldesa se desmaya y cae al suelo, quedando tendida en el lugar.
Por otro lado, Victoria (Loreto Valenzuela) le revela a su familia que Igor (Osvaldo Silva) comenzará a vivir en su casa.
La sentencia de la familia Soto-Pereira
Además, la familia Soto-Pereira recibe la sentencia tras su involucramiento en la estafa de los pozones mágicos.
El juez a cargo les informa que fueron declarados culpables por los delitos de falsificación de instrumento público y apropiación ilícita, aunque con una pena que resulta inesperada.Ve el capítulo en
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