Aguas de Oro - Capítulo 122: Mariana cuestiona a Karla por sus planes electorales

31 mar. 2026 - 22:13 hrs.

En este capítulo de Aguas de Oro, Braulio (Andrew Bargsted) decide romper el arresto domiciliario durante la noche para visitar a Ayelén (Vivianne Dietz).

A la mañana siguiente, Carola (Constanza Araya) se da cuenta de que su hermano no está, justo en el momento en que debe firmar el documento que acredita el cumplimiento del arresto, poniendo en problemas a toda su familia.

Por otro lado, Victoria (Loreto Valenzuela) deja en shock a Carlos (Álvaro Rudolphy) tras confesarle que comenzó una relación amorosa con Igor (Osvaldo Silva).

Aguas de Oro / Mega

Mariana cuestiona a Karla por sus planes electorales

Además, Karla (Carolina Arregui) anuncia públicamente que acepta ser candidata a alcaldesa de El Álamo.

La noticia rápidamente llega a oídos de Mariana (Paola Volpato), quien no duda en cuestionar a la chofer con duras palabras.