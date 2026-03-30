Braulio quebrantará su arresto domiciliario para reunirse con Ayelén en el capítulo 122 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 122 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) revelará que acepta ser candidata a alcaldesa de El Álamo.
La noticia llegará a oídos de Mariana (Paola Volpato), quien se mostrará visiblemente molesta.
Por otro lado, Victoria (Loreto Valenzuela) le comunicará a Carlos (Álvaro Rudolphy) que inició una relación amorosa con Igor (Osvaldo Silva).
Braulio quebrantará su arresto domiciliario para reunirse con Ayelén
Además, Braulio (Andrew Bargsted) quebrantará su arresto domiciliario para reunirse con Ayelén (Vivianne Dietz).
Al día siguiente, la policía llegará a la casa de los Soto-Pereira para que los integrantes de la familia firmen un documento, justo cuando el joven no se encuentre en el lugar.Ve el capítulo en
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