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Braulio quebrantará su arresto domiciliario para reunirse con Ayelén en el capítulo 122 de Aguas de Oro

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 122 de Aguas de OroKarla (Carolina Arregui) revelará que acepta ser candidata a alcaldesa de El Álamo.

La noticia llegará a oídos de Mariana (Paola Volpato), quien se mostrará visiblemente molesta.

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Por otro lado, Victoria (Loreto Valenzuela) le comunicará a Carlos (Álvaro Rudolphy) que inició una relación amorosa con Igor (Osvaldo Silva).

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Braulio quebrantará su arresto domiciliario para reunirse con Ayelén

Además, Braulio (Andrew Bargsted) quebrantará su arresto domiciliario para reunirse con Ayelén (Vivianne Dietz).

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Al día siguiente, la policía llegará a la casa de los Soto-Pereira para que los integrantes de la familia firmen un documento, justo cuando el joven no se encuentre en el lugar.

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