Braulio quebrantará su arresto domiciliario para reunirse con Ayelén en el capítulo 122 de Aguas de Oro

30 mar. 2026 - 22:39 hrs.

En el avance del capítulo 122 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) revelará que acepta ser candidata a alcaldesa de El Álamo.

La noticia llegará a oídos de Mariana (Paola Volpato), quien se mostrará visiblemente molesta.

Por otro lado, Victoria (Loreto Valenzuela) le comunicará a Carlos (Álvaro Rudolphy) que inició una relación amorosa con Igor (Osvaldo Silva).

Aguas de Oro / Mega

Braulio quebrantará su arresto domiciliario para reunirse con Ayelén

Además, Braulio (Andrew Bargsted) quebrantará su arresto domiciliario para reunirse con Ayelén (Vivianne Dietz).

Al día siguiente, la policía llegará a la casa de los Soto-Pereira para que los integrantes de la familia firmen un documento, justo cuando el joven no se encuentre en el lugar.